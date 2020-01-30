«Л’Этуаль» стал владельцем 90% сети «Подружка»
Компания-владелец сети «Л’Этуаль» (ООО «Алькор и Ко») стала владельцем 90% магазинов косметики «Подружка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
При этом по 5% в уставном капитале «Табер Трейд» (развивала магазины «Подружка») получили гендиректор «Подружки» Дмитрий Тамурка и исполнительный директор сети Павел Смирнов.
Сеть магазинов косметики «Подружка» основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Под брендом «Подружка» также работает интернет-магазин.
Сеть «Л’Этуаль» основана в 1997 году. На сегодняшний день открыто около 900 магазинов «Л'Этуаль» в более чем 200 городах России. Также компания развивает интернет-магазин.
Фото: Unsplash
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