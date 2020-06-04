Девелопер Level Group создаст сеть коворкингов в жилых домах

Девелопер Level Group планирует создать сеть коворкингов, которые будут находиться в его жилых домах. Сама компания называет их лайфворкинги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Level Group Кирилла Игнахина.

За пять лет планируется открыть пять таких объектов общей площадью 2000 кв. м. Управлять ими будет либо сама компания, либо профильный оператор. Рабочие места смогут арендовать жители комплекса для себя или сотрудников.

Первый коворкинг на 500 кв. м появится в жилом комплексе «Level Причальный», который строится в Причальном проезде недалеко от делового центра «Москва-сити».

По словам экспертов, основными клиентами таких проектов станут индивидуальные предприниматели, самозанятые и сотрудники, которых перевели на удаленную работу.

Level Group создана бывшим членом Совета Федерации от Белгородской области и основным владельцем агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем. Сейчас в портфеле Level Group около 500 тысяч кв. м.

Level Group не единственный девелопер жилья, который займется «гибкими офисами». В 2020 году MR Group планирует открыть большой коворкинг в комплексе «Савеловский сити», сообщили в компании. Аналогичные проекты MR Group могут появиться и в других новых жилых комплексах бизнес-класса и класса премиум.

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