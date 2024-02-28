Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича займется строительством складской недвижимости

Компания Level Group заключила сделку по приобретению в Новой Москве площадки в 50 тыс. кв. м. Там планируется построить логистический парк, узнал «Коммерсантъ».

Основанная бывшим сенатором Вадимом Мошковичем компания стала владельцем 20 га между Калужским и Киевским шоссе. По словам гендиректора Level Group Кирилла Игнахина, в ближайшие полгода завершится проектирование объекта, а его возведение займет до двух с половиной лет.

Как отмечает источник издания, знакомый с условиями сделки, площадка обошлась компании в 250–300 млн рублей. По оценке партнера CMWP Егора Дорофеева, общие вложения в проект могут составить порядка 3 млрд рублей.

Еще один источник газеты утверждает, что участок куплен у ГК «Абсолют» Александра Светакова. Из выписок из ЕГРН, на которые ссылается издание, следует, что до июня 2022 года владельцем данного участка был ЗПИФ «Подольский» УК «Эверест Эссет Менеджмент».

«Ведомости» писали ранее, что УК создана владельцами «Абсолюта».

Последними владельцами земли в ЕГРН указаны ООО «Софтлайн» и АО «Управление холдингами».

Вадим Мошкович и Кирилл Игнахин создали Level Group в 2016 году. По данным ЕГРЮЛ, 39,09% ООО «Левел груп» владеет Кирилл Игнахин, 3,03% — Александр Меркулов, 57,88% — ООО «Финансовый ресурс». Этой структурой ранее также владел Мошкович.

Level Group не специализируется на складской недвижимости. Однако, по словам Игнахина, на фоне дефицита на этом рынке и высоких тарифов на аренду данное направление представляется перспективным.

В конце прошлого года в «Газпромбанке» подсчитали, что средние ставки аренды складских помещений в Московском регионе выросли до 8,1 рубля за 1 кв. м. в год. Таким образом, подорожание составило 43%.

Ранее ритейлер «Вкусвилл» закрыл крупную сделку на рынке складской недвижимости. Компания заключила договор с PNK group на строительство комплекса площадью 118 тыс. кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово 2».

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