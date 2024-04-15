Level Kitchen начал розничную продажу готовых блюд через мобильные кафе

Первое мобильное кафе компании появилось в Ростове-на-Дону, где пройдет этап гоночных шоу Russian Drift Series (RDS).

Меню каждого передвижного кафе будет состоять из доработанных наиболее популярных блюд сервиса. В их числе омлет с сыром и помидорами, сырники, салат цезарь, салат греческий, борщ с говядиной, том ям, кесадилья с курицей, сэндвич с ростбифом, телячьи щечки томленые с вишней и паста орзо, куриные шашлычки, паста Пенне с красной рыбой в сливочном соусе, карамельная запеканка с рикоттой.

Часть блюд будут разрабатывать с учетом спроса и сезонности. Цена каждого блюда — от 300 рублей.

Стоимость одного мобильного кафе составляет порядка 10 млн рублей. Сообщается, что каждое кафе способно «взять на борт» до 3 тыс. готовых блюд. В ближайшее время у компании появятся еще несколько мобильных розничных точек.



Выбрать и оплатить блюда и напитки можно как у кассира, так и при помощи интерактивного терминала самообслуживания. Получать их будут по электронной очереди.

Level Kitchen принадлежит Performance Group, которая была основана в 2015 году. Группа также выпускает готовую еду под брендами Performance Food и My Food.

Фото: Level Kitchen