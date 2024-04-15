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Level Kitchen начал розничную продажу готовых блюд через мобильные кафе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис питания Level Kitchen начал продажи готовых блюд через брендированные мобильные кафе, сообщил RB.RU представитель компании.

Level Kitchen начал розничную продажу готовых блюд через мобильные кафе

Первое мобильное кафе компании появилось в Ростове-на-Дону, где пройдет этап гоночных шоу Russian Drift Series (RDS).

Меню каждого передвижного кафе будет состоять из доработанных наиболее популярных блюд сервиса. В их числе омлет с сыром и помидорами, сырники, салат цезарь, салат греческий, борщ с говядиной, том ям, кесадилья с курицей, сэндвич с ростбифом, телячьи щечки томленые с вишней и паста орзо, куриные шашлычки, паста Пенне с красной рыбой в сливочном соусе, карамельная запеканка с рикоттой.

Часть блюд будут разрабатывать с учетом спроса и сезонности. Цена каждого блюда — от 300 рублей.

Стоимость одного мобильного кафе составляет порядка 10 млн рублей. Сообщается, что каждое кафе способно «взять на борт» до 3 тыс. готовых блюд. В ближайшее время у компании появятся еще несколько мобильных розничных точек.

 
Выбрать и оплатить блюда и напитки можно как у кассира, так и при помощи интерактивного терминала самообслуживания. Получать их будут по электронной очереди.  

Level Kitchen принадлежит Performance Group, которая была основана в 2015 году. Группа также выпускает готовую еду под брендами Performance Food и My Food. 

Фото: Level Kitchen

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