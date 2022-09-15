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Ресторатор Дмитрий Левицкий и Delivery Club запустили программу поддержки молодых предпринимателей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис доставки Delivery Club и ресторатор Дмитрий Левицкий запустили программу поддержки молодых рестораторов.

Предприниматели в возрасте до 30 лет, впервые открывающие ресторанный бизнес, смогут получать заказы навынос и на доставку своими курьерами без комиссии. Также они смогут бесплатно принять участие в образовательной программе от команды Левицкого.

Ресторатор Дмитрий Левицкий и Delivery Club запустили программу поддержки молодых предпринимателей

Предприниматели также смогут попасть в специальную подборку в приложении, сообщил RB.RU представитель Delivery Club. 

Рестораторы получат возможность бесплатно поучаствовать в образовательной программе от команды Дмитрия Левицкого, лично встретиться с ним в его ресторанах (Riesling Boyz, «Тебурасика», «Профсоюз» и других), стать частью комьюнити молодых рестораторов и поехать на фестиваль Gastreet 2023 в Сочи. 

Предложение действует для предпринимателей во всех городах присутствия Delivery Club. Подключиться к программе можно до конца 2022 года, льготные условия будут доступны в течение 12 месяцев с момента подключения.

Чтобы стать участником программы, нужно заполнить заявку на сайте. Она будет одобрена при соблюдении следующих условий:

  • ресторанный проект запускается впервые (ООО или ИП зарегистрировано в 2022 году, либо соответствующий вид деятельности добавлен в 2022 году);
  • предприниматель не старше 30 лет;
  • заведение не имело опыта работы с Delivery Club и на момент подачи заявки не подключено к сервису;
  • заведение не открывается по франшизе и не является частью какой-либо сети. 

Фото на обложке: Delivery Club

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