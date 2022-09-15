Ресторатор Дмитрий Левицкий и Delivery Club запустили программу поддержки молодых предпринимателей

Сервис доставки Delivery Club и ресторатор Дмитрий Левицкий запустили программу поддержки молодых рестораторов.
Предприниматели в возрасте до 30 лет, впервые открывающие ресторанный бизнес, смогут получать заказы навынос и на доставку своими курьерами без комиссии. Также они смогут бесплатно принять участие в образовательной программе от команды Левицкого.
Предприниматели также смогут попасть в специальную подборку в приложении, сообщил RB.RU представитель Delivery Club.
Рестораторы получат возможность бесплатно поучаствовать в образовательной программе от команды Дмитрия Левицкого, лично встретиться с ним в его ресторанах (Riesling Boyz, «Тебурасика», «Профсоюз» и других), стать частью комьюнити молодых рестораторов и поехать на фестиваль Gastreet 2023 в Сочи.
Предложение действует для предпринимателей во всех городах присутствия Delivery Club. Подключиться к программе можно до конца 2022 года, льготные условия будут доступны в течение 12 месяцев с момента подключения.
Чтобы стать участником программы, нужно заполнить заявку на сайте. Она будет одобрена при соблюдении следующих условий:
- ресторанный проект запускается впервые (ООО или ИП зарегистрировано в 2022 году, либо соответствующий вид деятельности добавлен в 2022 году);
- предприниматель не старше 30 лет;
- заведение не имело опыта работы с Delivery Club и на момент подачи заявки не подключено к сервису;
- заведение не открывается по франшизе и не является частью какой-либо сети.
Фото на обложке: Delivery Club
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
- 2 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
- 3 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
- 4 «Азбука вкуса» будет производить растительное мясо под собственным брендом Eat no meat
- 5 «Кайф» временно недоступен — суд закрыл заведение известного рэпера на 90 суток
ВОЗМОЖНОСТИ
15 сентября 2022
15 сентября 2022
15 сентября 2022