Южнокорейская LG запустила в РФ сервис для просмотра телеканалов

Южнокорейский производитель бытовой техники LG перезапустил сервис для просмотра телеканалов LG Channels в России. Ранее за разработку этого приложения отвечал украинский Megogo, но в 2022 году компания прекратила его поддержку в РФ, пишет «Ъ».

В качестве разработчика нового приложения указан LGERA. По словам собеседников издания, его разработкой занимался R&D центр LG в Санкт-Петербурге.

LG объявил об остановке поставок продукции в России в марте 2022 года. При этом корейская компания продолжает интересоваться российским рынком: она интегрировала голосового помощника «Яндекса» «Алису» во все свои устройства, выпущенные в 2022 году, польский завод LG в Млаве начал адаптировать Smart TV под российский рынок.

В феврале 2024 года монобрендовые магазины LG, Sony и Bosch начали закрываться в России из-за «отсутствия поставок», часть из них распродают остатки товаров. Их места займут поставщики из Турции и Китая.

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