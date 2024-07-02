Южнокорейская LG запустила в РФ сервис для просмотра телеканалов

Южнокорейский производитель бытовой техники LG перезапустил сервис для просмотра телеканалов LG Channels в России. Ранее за разработку этого приложения отвечал украинский Megogo, но в 2022 году компания прекратила его поддержку в РФ, пишет «Ъ».
- Новости
В качестве разработчика нового приложения указан LGERA. По словам собеседников издания, его разработкой занимался R&D центр LG в Санкт-Петербурге.
LG объявил об остановке поставок продукции в России в марте 2022 года. При этом корейская компания продолжает интересоваться российским рынком: она интегрировала голосового помощника «Яндекса» «Алису» во все свои устройства, выпущенные в 2022 году, польский завод LG в Млаве начал адаптировать Smart TV под российский рынок.
В феврале 2024 года монобрендовые магазины LG, Sony и Bosch начали закрываться в России из-за «отсутствия поставок», часть из них распродают остатки товаров. Их места займут поставщики из Турции и Китая.
Фото на обложке: 8th.creator /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Однорукие роботы и прозрачные телевизоры: чем запомнится CES 2021
- 2 Apple Pay, Android Pay, LG Pay, Samsung Pay – какой ещё Pay тебе нужен
- 3 Эти технологии сведут ритейлеров с ума
- 4 Одна дополнительная услуга — плюс 100 млн рублей в год: как телеком-компании зарабатывать больше
- 5 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июля 2024
04 июля 2024