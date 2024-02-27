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LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Монобрендовые магазины LG, Sony и Bosch начали закрываться в России из-за «отсутствия поставок», часть из них распродают остатки товаров. Их места займут поставщики из Турции и Китая.

LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России

В техподдержке добавили, что некоторые магазины будут работать до лета, чтобы распродать остатки, пишет «Ъ».

После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных брендов, в том числе LG, Sony и Bosch, заморозили поставки товаров в Россию.

Собеседник издания среди крупных ритейлеров объяснил, что закрытие этих магазинов только сейчас обусловлено долгосрочными договорами аренды, расторжение которых могло привести к штрафам и необходимости внести все платежи.

По его словам, в нынешней ситуации магазины бытовой техники оказались более убыточными, а продвижение в России производителям стало не нужно.

  • Bosch приостановила производство в России в марте 2022 года. Тогда компания заявила, что вопреки местным договорным соглашениям продукция Bosch могла использоваться в негражданских целях. Завод компании в Самаре перешел в собственность ФГУП «НАМИ». Производитель бытовой техники решил продать свои заводы под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding более чем за $20 млн.
  • Японская Sony Interactive Entertainment, которая отвечает за выпуск игровых консолей PlayStation, подала в России с начала 2023 года 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды.

Фото на обложке: Ned Snowman / Shutterstock

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