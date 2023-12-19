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Bosch продаст свои заводы в России турецкому инвестфонду — «Ъ»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель бытовой техники Bosch продаст свои заводы под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding более чем за $20 млн. Компания уже уволила 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники ритейлерам.

Bosch продаст свои заводы в России турецкому инвестфонду — «Ъ»

Can Holding намерне производить в России холодильники, стиральные машины и встраиваемую технику под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам. Условия сделки не предполагают обратного выкупа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В июне главным претендентом на покупку заводов немецкого производителя был китайский Hisense. В 2022 году стоимость мощностей оценивали в 3,8–4,4 млрд рублей.

Bosch приостановила производство в России в марте прошлого года. Тогда компания заявила, что вопреки местным договорным соглашениям продукция Bosch могла использоваться в негражданских целях. Завод компании в Самаре перешел в собственность ФГУП «НАМИ».

Фото на обложке: Lukassek / Shutterstock

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