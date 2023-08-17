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Суд вновь оштрафовал гендиректора «Яндекса» за неверную возрастную маркировку фильмов на «Кинопоиске»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Генеральный директор «Яндекса» Артем Савинский вновь оштрафован за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, демонстрирующих сцены ЛГБТ, передает РИА Новости. Сумма штрафа составляет 200 тыс. рублей. Ранее, 15 августа, за это же оштрафовали принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск».

Суд вновь оштрафовал гендиректора «Яндекса» за неверную возрастную маркировку фильмов на «Кинопоиске»

«Савиновский признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2, ему назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей», — сообщили государственному агентству в судебном участке Замоскворечье в Москве.

В «Яндексе» уточнили, что по данной статье протокол одновременно составляется на юридическое и на должностное лицо. Как добавили в пресс-службе, компания будет обжаловать решение, поскольку «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».

В начале недели «Кинопоиск» получил штраф в 1 млн рублей за демонстрацию кинолент «Маленькая Италия», «Любовь, Любовь, Любовь», «Александр» и «Доктор Ти и его женщины» без маркировки «18+».

Это уже не первый штраф Савинского и онлайн-кинотеатра по данной статье, в начале месяца суд обязал его уплатить 200 тыс. рублей в связи с отсутствием на «Кинопоиске» необходимой возрастной плашки в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы». Сервису тогда назначили штраф в 1 млн рублей. 

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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