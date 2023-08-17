Суд вновь оштрафовал гендиректора «Яндекса» за неверную возрастную маркировку фильмов на «Кинопоиске»

Генеральный директор «Яндекса» Артем Савинский вновь оштрафован за отсутствие маркировки «18+» в фильмах, демонстрирующих сцены ЛГБТ, передает РИА Новости. Сумма штрафа составляет 200 тыс. рублей. Ранее, 15 августа, за это же оштрафовали принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск».

«Савиновский признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2, ему назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей», — сообщили государственному агентству в судебном участке Замоскворечье в Москве.

В «Яндексе» уточнили, что по данной статье протокол одновременно составляется на юридическое и на должностное лицо. Как добавили в пресс-службе, компания будет обжаловать решение, поскольку «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации».

В начале недели «Кинопоиск» получил штраф в 1 млн рублей за демонстрацию кинолент «Маленькая Италия», «Любовь, Любовь, Любовь», «Александр» и «Доктор Ти и его женщины» без маркировки «18+».

Это уже не первый штраф Савинского и онлайн-кинотеатра по данной статье, в начале месяца суд обязал его уплатить 200 тыс. рублей в связи с отсутствием на «Кинопоиске» необходимой возрастной плашки в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы». Сервису тогда назначили штраф в 1 млн рублей.

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