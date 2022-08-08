Малому бизнесу дадут льготные кредиты на инвестиционные цели

Малый бизнес сможет получить кредиты на инвестиционные цели на льготных условиях. Процентная ставка по ним составит 3-4,5% годовых. Программу кредитования подготовили в Минэкономразвития.

О предложении запустить в пилотном режиме новую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Кредиты предлагается давать на такие цели, как закупка оборудования, запуск производства или капремонт производственных помещений. Обрабатывающее производство, логистику, гостиничные бизнес и отрасль переработки сельскохозяйственной продукции предлагается сделать приоритетными.

Ставка по кредиту для среднего бизнеса составит 3%, для малого бизнеса – 4,5%. Кредиты предлагается выдавать на срок до 10 лет.

Оператором программы предлагается назначить «Корпорацию МСП». Она поможет предпринимателям подготовить документы для подачи заявок на выдачу кредита.

Ранее стало известно, что Ozon, «Яндекс» и VK получат 130 млрд рублей льготных кредитов на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций.

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