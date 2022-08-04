«Яндекс», VK и Ozon получили 130 млрд рублей кредита на выполнение обязательств перед инвесторами

Правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит на общую сумму 130 млрд рублей — деньги направят на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций, узнал «Коммерсантъ».

В обычной ситуации текущие выплаты инвесторам не требуют господдержки, однако после начала спецоперации РФ на Украине произошел делистинг акций этих компаний с зарубежных бирж. У держателей облигаций возникло право требовать выкупа всех выпусков. В моменте это совокупно потребовало бы около $2,4 млрд.

В VK газете подтвердили, что направили «запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности», но не подтвердили сумму.

В «Яндексе» сообщили, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого пойдут на выплаты по еврооблигациям, а «субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством».

В Ozon не ответили на запрос.

В Минцифры заявили, что правительство поддержало инициативу ведомства и предоставило крупным российским интернет-компаниям льготный кредит на рефинансирование задолженности на сумму 130 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash