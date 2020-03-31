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Производители алкоголя и атомщики получат право работать без лицензии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Минэкономразвития подготовило несколько регуляторных послаблений, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Так, компании из некоторых отраслей смогут продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Производители алкоголя и атомщики получат право работать без лицензии

Продолжать работать в течение полугода после прекращения действия лицензии без переоформления или получения новой можно будет в нескольких отраслях. Речь в том числе идет о пользовании недрами, оказании услуг связи и телерадиовещания, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (сюда не входит алкогольная розница).

Кроме того, послабления затронут сферу использования атомной энергии, деятельность по защите государственной тайны, частную детективную деятельность, приобретение оружия и образовательную деятельность.

По данным агентства, этим же распоряжением федеральным органам исполнительной власти, которые занимаются государственным контролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, а также выездные налоговые и таможенные проверки.

Если проверка уже идет, то ее продолжение будет зависеть от того, на какой стадии она находится: мероприятия, которые не дошли до середины, должны быть свернуты. Выездные проверки будут завершаться в документарной форме с использованием аудио- и видеоматериалов при условии, что юридическое лицо не будет против.

При этом внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Знакомый с обсуждением проекта источник «Ведомостей» сообщил, что для малого и среднего бизнеса плановые проверки будут прекращены вовсе, а для крупного бизнеса останется лишь 30% «наиболее важных».

Фото: Unsplash

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