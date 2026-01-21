Личный успех стал приоритетом для 37% россиян в 2026-м

Каждый третий россиянин с опытом работы в коллективе считает личный успех важнее результатов всей команды. По данным исследования SuperJob, за два года доля таких ответов выросла с 30% до 37%. Это максимальное значение за всё время наблюдений. При этом больше половины работников по-прежнему ориентированы на общий результат.

Командный результат остаётся приоритетом для большинства

Согласно опросу SuperJob, 51% респондентов заявили, что для них важнее успех всего трудового коллектива. 37% признались, что им важнее выделяться на фоне коллег. Ещё 12% затруднились с ответом.

Мужчины заметно чаще женщин выбирают индивидуальный успех: 40% против 34%. При этом и среди мужчин командных игроков больше, чем индивидуалистов: 48% против 40%.

Среди женщин ориентация на коллектив выражена сильнее: 54% считают важнее общий результат команды.

Ориентированность на команду появляется с возрастом

С увеличением возраста респондентов растёт доля тех, для кого важнее командный успех. В группе 45 лет и старше этот показатель составляет 53%, тогда как личный успех в этой возрастной категории важен для 34% опрошенных.

Среди респондентов до 34 лет личные достижения считают приоритетом 38%, командный результат — 50%.

Чем выше доход, тем выше лояльность к командной работе

Чем выше доход, тем чаще респонденты выбирают командный успех. Среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей в месяц важность общего результата отметили 63%, а личного — 32%.

В группе с доходом до 79 999 рублей ориентация на личный успех выше — 40%, тогда как командный результат важен для 46%.

Личный успех становится важнее, чем два года назад

Доля россиян, ориентированных на личные достижения, за два года заметно выросла. В 2022 году таких было 30%, в 2024 году — также 30%, а в 2026 году показатель достиг 37%.

При этом доля тех, кто ставит на первое место командный результат, за этот период снизилась с 57% до 51%.

SuperJob ожидает рост конкуренции в 2026 году

По прогнозу SuperJob, 2026 год станет периодом усиления конкуренции как среди соискателей, так и внутри рабочих команд. В компании также отмечают, что разрыв в доходах продолжит увеличиваться, а рост зарплат станет более избирательным.

По оценке SuperJob, повышение доходов будет в большей степени зависеть от квалификации сотрудника и его ценности для бизнеса, а не распространяться равномерно на всех работников.

Рост нагрузки без роста доходов усиливает напряжение в командах

На фоне усиления конкуренции на рынке труда и внутри рабочих команд сотрудники всё чаще сталкиваются с ростом нагрузки без финансовой компенсации. 68% работников сообщили финансовому маркетплейсу Выберу.ру, что за последние два года количество задач и объём работы заметно выросли, тогда как уровень доходов остался прежним.

Более половины опрошенных (53%) считают, что уровень ответственности не соответствует их зарплате. При этом 47% респондентов заявили, что им регулярно поручают задачи за пределами должностных инструкций без дополнительных выплат.