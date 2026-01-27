Форум в Давосе: бигтех рассказал о будущем ИИ после 2026-го

В 2026 году искусственный интеллект стал одной из самых обсуждаемых тем на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По итогам дискуссии лидеры бигтеха пришли к двум путям развития индустрии: одни говорят о стремительной автоматизации рынка труда, другие же всё чаще указывают на пределы возможностей существующих технологий.

Существующий ИИ не сможет дорасти до человеческого интеллекта

Одна из самых жёстких позиций на Всемирном Экономическом форуме в Давосе в 2026 году прозвучала со стороны «крёстного отца ИИ» Яна ЛеКуна, который более 12 лет работал в Meta* над развитием нейросетей.

Как сообщает издание Fortune, ЛеКун заявил, что большие языковые модели в принципе не смогут привести к человеческому уровню интеллекта. По его словам, LLM хорошо работают с текстами, но не умеют взаимодействовать с реальным миром и выстраивать причинно-следственные связи.

Именно этим он объяснил отсутствие домашних роботов и беспилотных автомобилей «пятого уровня» — технологии не умеют предсказывать последствия своих действий.

ИИ приведёт к замене 50% работников офисных профессий

Эта позиция резко расходится с заявлениями конкурентов. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявил, что в ближайшие годы ИИ сможет заменить до 50% офисных профессий.

По его оценке, это может привести к росту безработицы до 10–20%, а сами модели выйдут на уровень научных исследований сразу в нескольких областях. Как отметил CEO AI-компании Napoleon IT Павел Подкорытов, это первый случай, когда руководители AI-компаний говорят об ИИ как о прямой причине потери рабочих мест.

«Если исчезают стартовые роли, ломается вся модель подготовки специалистов», — отметил CEO AI-компании Napoleon IT Павел Подкорытов.

По его словам, если компании перестают нанимать джуниоров, бизнес рискует остаться без «среднего слоя» компетенций — людей, которые раньше вырастали из начальных позиций.

Бум генеративного ИИ упирается в ограничения

Резко противоположные оценки будущего ИИ, прозвучавшие в Давосе, отражают ключевое противоречие рынка. С одной стороны, крупные AI-компании говорят о масштабной замене офисных профессий, с другой — многие признают фундаментальные ограничения последних технологий.



В связи с этим рынок всё чаще обсуждает, что сегодняшний бум генеративного ИИ может исчерпать себя, подчеркивает Павел Подкорытов.

«Для бизнеса это означает риск стратегической ошибки — ставка на одну технологическую парадигму может оказаться тупиковой», — резюмирует CEO AI-компании Napoleon IT Павел Подкорытов.

В этих условиях рынок всё чаще говорит не о масштабировании LLM, а о поиске «второго поколения» ИИ — систем, которые смогут выйти за пределы работы с текстами и приблизиться к пониманию реального мира.

Без поддержки общества ИИ-бум находится под угрозой

Одним из ключевых выводов дискуссий стало то, что будущее ИИ всё меньше зависит от скорости развития технологий и всё больше — от общественной поддержки.

Участники форума говорили о «социальном разрешении» для ИИ: если технология не будет давать понятную пользу экономике и людям, не оправдает энергозатраты и влияние на рынок труда, доверие к ней может быть утрачено. В этом случае рынок рискует столкнуться с коррекцией, а текущий ИИ-бум — лопнуть без поддержки общества и регуляторов.

Контекст

Всемирный экономический форум 2026 года прошёл с 19 по 23 января в Давосе-Клостерс, его тема — «Дух диалога» — была посвящена вопросам международной безопасности, экономики, климата, энергетики и развитию искусственного интеллекта.

Спор вокруг будущего ИИ в Давосе показал, что индустрия одновременно живёт в двух сценариях: ожидании технологического прорыва и признании ограничений текущих моделей.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ