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Life Pay предоставила возможность принимать оплату картами Visa и Mastercard, выпущенными за границей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский разработчик ПО Life Pay предоставил возможность принимать онлайн-платежи картами Visa и Mastercard, выпущенными за пределами РФ с минимальной комиссией в 8,5%, рассказали в пресс-службе компании.

Life Pay предоставила возможность принимать оплату картами Visa и Mastercard, выпущенными за границей

Компания доработала платежный шлюз, благодаря чему можно осуществлять оплату на российских сайтах с помощью карт, выпущенных за рубежом. После подключения интернет-экваринга от Life Pay комиссия за такие транзакции будет составлять от 9,5% для компаний с оборотом до 500 тыс. рублей в месяц. Для бизнеса с большим оборотом ставка снижается до 8,5%.

Производить оплату можно с помощью специальной ссылки, которая отправляется в мессенджеры, на почту или соцсети. Это не требует отдельной интеграции с сайтом, ссылку можно создать в личном кабинете.

При этом нет необходимости в открытии дополнительного счета для подключения эквайринга. Сумма будет списываться в валюте, а приходить — на расчетный счет продавца в рублях по курсу ЦБ.

Кроме того, для отдельных компаний с большим годовым оборотом по иностранным картам есть возможность согласования индивидуальной ставки.

В марте во исполнение пакета антироссийских санкций от платежной системы SWIFT были отключены банки ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк». В мае аналогичное ограничение затронуло Сбербанк.

Фото на обложке: Unsplash

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