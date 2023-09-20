Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ритейлер Lime может открыть зоны кафе в своих магазинах

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский ритейлер Lime собирается обустроить зоны кафе в своих магазинах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что 15 сентября было учреждено ООО «Лайм кафе», в качестве вида деятельности указаны «ресторанные услуги по доставке продуктов питания».

Ритейлер Lime может открыть зоны кафе в своих магазинах

20% «Лайм кафе» владеет управляющее сетью Lime ООО «Стиль Трейд», еще 80% принадлежит Ирине Хохловой. По оценке старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, затраты на запуск одной такой зоны могут составить от 20 млн рублей.

Ранее в 2023 году Lime начал открывать более крупные по площади торговые точки (2-2,5 тыс. кв. м.), чем ранее (450-500 тыс. кв. м.).

По словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, запуск формата кафе в магазинах пользуется популярностью у модных брендов, которые ориентированы на узкую группу потребителей. Таким образом бренд подчеркивает ценность авторства и дизайна, поясняет эксперт и добавляет, что сегодня в РФ среди крупных игроков в индустрии нет таких примеров.

До ухода с российского рынка такой проект был у японского Uniqlo. В магазине сети в ТЦ «Павелецкая Плаза» работала кофейня в партнерстве с ABC Coffee Roasters.

В следующем году Lime планирует открыть флагманский магазин в Доме моделей на Кузнецком мосту площадью 3 тыс. кв. м., пишет издание.

Как ранее обнаружил RB.RU, вывеска Lime, сообщающая о скором открытии магазина, была замечена в крупнейшем торговом центре Дубая — Dubai Hills Mall.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В деле об отравлении 270 человек едой Greenbox появился первый обвиняемый
  2. 2 Фудтех-стартап «Повар на связи» привлек инвестиции от основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова
  3. 3 Почему лед стал самым горячим трендом сезона
  4. 4 «Человечеству нужен новый источник еды» — интервью с основателем компании-производителя белка из насекомых FlyFeed
  5. 5 8 цифровых инструментов для ресторанного бизнеса
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

25 сентября 2023

IT_ONE CAREER HACKATHON

25 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по ИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ