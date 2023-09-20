Ритейлер Lime может открыть зоны кафе в своих магазинах

Российский ритейлер Lime собирается обустроить зоны кафе в своих магазинах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что 15 сентября было учреждено ООО «Лайм кафе», в качестве вида деятельности указаны «ресторанные услуги по доставке продуктов питания».

20% «Лайм кафе» владеет управляющее сетью Lime ООО «Стиль Трейд», еще 80% принадлежит Ирине Хохловой. По оценке старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, затраты на запуск одной такой зоны могут составить от 20 млн рублей.

Ранее в 2023 году Lime начал открывать более крупные по площади торговые точки (2-2,5 тыс. кв. м.), чем ранее (450-500 тыс. кв. м.).

По словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, запуск формата кафе в магазинах пользуется популярностью у модных брендов, которые ориентированы на узкую группу потребителей. Таким образом бренд подчеркивает ценность авторства и дизайна, поясняет эксперт и добавляет, что сегодня в РФ среди крупных игроков в индустрии нет таких примеров.

До ухода с российского рынка такой проект был у японского Uniqlo. В магазине сети в ТЦ «Павелецкая Плаза» работала кофейня в партнерстве с ABC Coffee Roasters.

В следующем году Lime планирует открыть флагманский магазин в Доме моделей на Кузнецком мосту площадью 3 тыс. кв. м., пишет издание.

Как ранее обнаружил RB.RU, вывеска Lime, сообщающая о скором открытии магазина, была замечена в крупнейшем торговом центре Дубая — Dubai Hills Mall.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock