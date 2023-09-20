Ритейлер Lime может открыть зоны кафе в своих магазинах

Российский ритейлер Lime собирается обустроить зоны кафе в своих магазинах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что 15 сентября было учреждено ООО «Лайм кафе», в качестве вида деятельности указаны «ресторанные услуги по доставке продуктов питания».
20% «Лайм кафе» владеет управляющее сетью Lime ООО «Стиль Трейд», еще 80% принадлежит Ирине Хохловой. По оценке старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, затраты на запуск одной такой зоны могут составить от 20 млн рублей.
Ранее в 2023 году Lime начал открывать более крупные по площади торговые точки (2-2,5 тыс. кв. м.), чем ранее (450-500 тыс. кв. м.).
По словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, запуск формата кафе в магазинах пользуется популярностью у модных брендов, которые ориентированы на узкую группу потребителей. Таким образом бренд подчеркивает ценность авторства и дизайна, поясняет эксперт и добавляет, что сегодня в РФ среди крупных игроков в индустрии нет таких примеров.
До ухода с российского рынка такой проект был у японского Uniqlo. В магазине сети в ТЦ «Павелецкая Плаза» работала кофейня в партнерстве с ABC Coffee Roasters.
В следующем году Lime планирует открыть флагманский магазин в Доме моделей на Кузнецком мосту площадью 3 тыс. кв. м., пишет издание.
Как ранее обнаружил RB.RU, вывеска Lime, сообщающая о скором открытии магазина, была замечена в крупнейшем торговом центре Дубая — Dubai Hills Mall.
Фото на обложке: Sorbis /
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