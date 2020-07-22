AdTech-стартап Liqvid привлек $1 млн от сооснователя оператора наружной рекламы Russ Outdoor

Платформа для продажи рекламы на цифровых экранах Liqvid привлекла $1 млн от сооснователя российского оператора наружной рекламы Russ Outdoor Максима Ткачева. Об этом Rusbase рассказал представитель Liqvid.

Это первый для стартапа раунд инвестиций. Ткачев получил 32% холдинга Liqvid Pte. Средства инвестора будут целиком потрачены на совершенствование платформы.

Liqvid занимается разработкой и внедрением платформы Liqvid CEAP — Customer Entertainment & Advertising Platform.

Основные блоки Liqvid CEAP:

облачная система контент-менеджмента для профессиональных владельцев экранов, ритейла, а также других видов малого и среднего бизнеса.

SSP-платформа, позволяющая монетизировать доступный эфир в автоматическом режиме путем подключения к торговым площадкам.

решения для измерения и обработки аудиторий экранов, таргетирования показов в реальном времени, верификации выходов для внешнего аудита.

Максим Ткачев является одним из основателей оператора наружной Russ Outdoor и с момента основания на протяжении 20 лет был ее бессменным CEO. После ухода из компании в 2015 году занимается инвестициями в международные публичные и непубличные компании. В России владеет 80% спортивного клуба IceBox Fitness.

Liqvid в 2018 году основали Максим Панасенко и Александр Соловьев. В России компания с мая 2018 года зарегистрирована на ООО «Ликвид Рус», которое на 100% принадлежит холдингу Liqvid Pte (Сингапур).

Выручка компании в России по итогам 2019 года, по данным системы «Контур.Фокус», составила 1,2 млн рублей, чистый убыток — 964 тысячи рублей.

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