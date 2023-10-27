Составлен список 30 самых популярных у пользователей нейросетей — в топе Midjourney, ChatGPT и Dream, показало исследование сервиса Semantex, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Semantex получила такие данные, проанализировав поисковую выдачу «Яндекса» и Google по следующим запросам: «лучшие нейросети», «нейросети 2023», «топ нейросетей», «нейросеть отзывы» и др. За период с 12 сентября по 12 октября 2023 года поисковый спрос по заданным ключам превысил 96,8 тыс.

Всего в выборку в ходе исследования попало 49 наименований нейросетей: исходя из данных общего трафика у каждого бренда сформировалась своя доля присутствия.

Рейтинг популярных нейросетей по доле присутствия в выдаче:

Midjourney — 63,4% ChatGPT от Open AI — 51,5% Dream by WOMBO — 48,2% DALLE 2 — 47,2% Looka — 46,5% Stable Diffusion — 45,8% Kandinsky — 36% Runway — 35,2% Colorize — 32,4% MyHeritage — 29,9% «Балабоба» — 24,9% Remove.bg — 24,3% DeepL — 23,9% Starryai — 19,8% BLOOM — 17,5% Rytr — 16,6% Notion ai — 16,1% «Шедеврум» — 15,9% Jasper — 15,6% Uberduck — 14,1% Bing Image Creator — 14% Gigapixel AI — 13,3% Sketch Metademolab — 13% Mubert — 11,3% Synthesia — 9,2% Scenario — 9,1% GitHub Copilot — 7,9% Gerwin.io — 7,7% Lexica — 7,4% MacWhisper — 7,3%

Сервис также составил список самых обсуждаемых нейросетей в поисковой выдаче:

Kandinsky Midjourney «Шедеврум» Gerwin.io ChatGPT Stable Diffusion «Балабоба» Dream by WOMBO DeepL Bard

Фото на обложке: Unsplash