Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Составлен список 30 самых популярных у пользователей нейросетей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Составлен список 30 самых популярных у пользователей нейросетей — в топе Midjourney, ChatGPT и Dream, показало исследование сервиса Semantex, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Составлен список 30 самых популярных у пользователей нейросетей

Semantex получила такие данные, проанализировав поисковую выдачу «Яндекса» и Google по следующим запросам: «лучшие нейросети», «нейросети 2023», «топ нейросетей», «нейросеть отзывы» и др. За период с 12 сентября по 12 октября 2023 года поисковый спрос по заданным ключам превысил 96,8 тыс.

Всего в выборку в ходе исследования попало 49 наименований нейросетей: исходя из данных общего трафика у каждого бренда сформировалась своя доля присутствия.

Рейтинг популярных нейросетей по доле присутствия в выдаче:

  1. Midjourney — 63,4% 
  2. ChatGPT от Open AI — 51,5% 
  3. Dream by WOMBO — 48,2% 
  4. DALLE 2 — 47,2% 
  5. Looka — 46,5% 
  6. Stable Diffusion — 45,8% 
  7. Kandinsky — 36% 
  8. Runway — 35,2% 
  9. Colorize — 32,4% 
  10. MyHeritage — 29,9% 
  11. «Балабоба» — 24,9% 
  12. Remove.bg — 24,3% 
  13. DeepL — 23,9% 
  14. Starryai — 19,8% 
  15. BLOOM — 17,5% 
  16. Rytr — 16,6% 
  17. Notion ai — 16,1% 
  18. «Шедеврум» — 15,9% 
  19. Jasper — 15,6% 
  20. Uberduck — 14,1% 
  21. Bing Image Creator — 14% 
  22. Gigapixel AI — 13,3% 
  23. Sketch Metademolab — 13% 
  24. Mubert — 11,3% 
  25. Synthesia — 9,2% 
  26. Scenario — 9,1% 
  27. GitHub Copilot — 7,9% 
  28. Gerwin.io — 7,7% 
  29. Lexica — 7,4% 
  30. MacWhisper — 7,3%

Сервис также составил список самых обсуждаемых нейросетей в поисковой выдаче:

  1. Kandinsky
  2. Midjourney
  3. «Шедеврум»
  4. Gerwin.io
  5. ChatGPT
  6. Stable Diffusion
  7. «Балабоба»
  8. Dream by WOMBO
  9. DeepL
  10. Bard

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях
  2. 2 От секретаря до бухгалтера: как NLP помогает сокращать издержки бизнеса
  3. 3 Стартовал ИИ-буткемп для школьников и студентов
  4. 4 3 задачи по ML, чтобы подготовиться к собеседованию на Junior Data Scientist
  5. 5 Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека

ВОЗМОЖНОСТИ

27 октября 2023

Пилотное тестирование инновационных решений

29 октября 2023

Всероссийский хакатон по биометрии

30 октября 2023

Акселератор роста малого бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ