Составлен список 30 самых популярных у пользователей нейросетей — в топе Midjourney, ChatGPT и Dream, показало исследование сервиса Semantex, с результатами которого ознакомился RB.RU.
Semantex получила такие данные, проанализировав поисковую выдачу «Яндекса» и Google по следующим запросам: «лучшие нейросети», «нейросети 2023», «топ нейросетей», «нейросеть отзывы» и др. За период с 12 сентября по 12 октября 2023 года поисковый спрос по заданным ключам превысил 96,8 тыс.
Всего в выборку в ходе исследования попало 49 наименований нейросетей: исходя из данных общего трафика у каждого бренда сформировалась своя доля присутствия.
Рейтинг популярных нейросетей по доле присутствия в выдаче:
- Midjourney — 63,4%
- ChatGPT от Open AI — 51,5%
- Dream by WOMBO — 48,2%
- DALLE 2 — 47,2%
- Looka — 46,5%
- Stable Diffusion — 45,8%
- Kandinsky — 36%
- Runway — 35,2%
- Colorize — 32,4%
- MyHeritage — 29,9%
- «Балабоба» — 24,9%
- Remove.bg — 24,3%
- DeepL — 23,9%
- Starryai — 19,8%
- BLOOM — 17,5%
- Rytr — 16,6%
- Notion ai — 16,1%
- «Шедеврум» — 15,9%
- Jasper — 15,6%
- Uberduck — 14,1%
- Bing Image Creator — 14%
- Gigapixel AI — 13,3%
- Sketch Metademolab — 13%
- Mubert — 11,3%
- Synthesia — 9,2%
- Scenario — 9,1%
- GitHub Copilot — 7,9%
- Gerwin.io — 7,7%
- Lexica — 7,4%
- MacWhisper — 7,3%
Сервис также составил список самых обсуждаемых нейросетей в поисковой выдаче:
- Kandinsky
- Midjourney
- «Шедеврум»
- Gerwin.io
- ChatGPT
- Stable Diffusion
- «Балабоба»
- Dream by WOMBO
- DeepL
- Bard
Фото на обложке: Unsplash
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