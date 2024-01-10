Составлен топ навыков коммерческого директора с зарплатой от 500 тыс. рублей в 2024 году

Агрегатор онлайн-курсов Skill2Go проанализировал более 1,2 млн актуальных вакансий на сайтах по поиску работу и составил топ-9 самых часто упоминающихся навыков для коммерческого директора со средней зарплатой от 500 тыс. рублей в 2024 году. С результатами ознакомился RB.RU.

Какие навыки требуются от коммерческого директора на указанную зарплату:

Руководство

Самый часто упоминающийся навык. Чтобы наращивать продажи и прибыль, коммерческому директору нужно уметь управлять как финансовыми потоками, так и своей командой. Чаще всего в вакансиях встречались такие словосочетания, как «опыт в руководстве», «управлять командой» и «управление отделом продаж».

В текстах вакансий редко сообщается, о каком количестве сотрудников идет речь, однако если эта информация есть, то чаще всего требуется опыт управления командами 20-40 человек, реже от 100 человек.

Финансовое планирование

Также один из основных навыков. Необходимо уметь управлять доходами и расходами компании.

Умение продавать

Работодатели ожидают, что коммерческий директор либо имеет опыт самостоятельных B2B-продаж, либо опыт работы руководителем отдела продаж, так как нужно проводить переговоры с первыми лицами коммерческих компаний.

Конкретные KPI по продажам в вакансиях не указываются. Зарплата чаще всего указывается как «оклад + процент».

Опыт работы

В Skill2Go отмечают, что в вакансиях без указания зарплаты обычно нет отдельного пункта «опыт работы». «Становится ясно, что на более высокую зарплату рассматриваются кандидаты не только с опытом работы, но и с опытом в конкретной отрасли или домене. Чаще всего ищут сотрудника с опытом от 3 и 5 лет», — сообщил RB.RU CEO Skill2Go Александр Иванов.

Аналитические навыки

Работа с финансами подразумевает наличие этих навыков, однако работодатели выделяют их в отдельную категорию. Самые частые примеры того, что требуется от кандидатов: «Анализ работы компании и бюджетов», «анализировать задачи», «анализ и контроль эффективности продаж», «Аналитические и стратегические мышление», «Аналитические и коммуникационные навыки».

Стратегия развития

Работодатель ожидает, что коммерческий директор обладает достаточным опытом, чтобы построить стратегию развития бизнеса и иметь видение, ориентируясь на данные компании и применяя аналитические навыки.

Стратегическое мышление

Планирование

Отдельно работодатели выделяют и навык стратегического мышления.

После построения стратегии развития нужно декомпозировать задачи и делегировать исполнителям. Речь идет в первую очередь про планирование задач.

Владение английским языком

Спрос на этот навык растет в условиях импортозамещения. Работодатели редко выдвигают конкретные требования к уровню знаний английского языка. Чаще встречаются такие формулировки как: «Умение читать и воспринимать информацию на английском языке», «Знание английского языка на уровне, достаточном для ведения деловых переговоров», «Ведение длительных переговоров с зарубежными поставщиками».

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