Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Составлен топ навыков коммерческого директора с зарплатой от 500 тыс. рублей в 2024 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Агрегатор онлайн-курсов Skill2Go проанализировал более 1,2 млн актуальных вакансий на сайтах по поиску работу и составил топ-9 самых часто упоминающихся навыков для коммерческого директора со средней зарплатой от 500 тыс. рублей в 2024 году. С результатами ознакомился RB.RU.

Составлен топ навыков коммерческого директора с зарплатой от 500 тыс. рублей в 2024 году

Какие навыки требуются от коммерческого директора на указанную зарплату: 

  • Руководство

Самый часто упоминающийся навык. Чтобы наращивать продажи и прибыль, коммерческому директору нужно уметь управлять как финансовыми потоками, так и своей командой. Чаще всего в вакансиях встречались такие словосочетания, как «опыт в руководстве», «управлять командой» и «управление отделом продаж».

В текстах вакансий редко сообщается, о каком количестве сотрудников идет речь, однако если эта информация есть, то чаще всего требуется опыт управления командами 20-40 человек, реже от 100 человек.

  • Финансовое планирование

Также один из основных навыков. Необходимо уметь управлять доходами и расходами компании.

  • Умение продавать

Работодатели ожидают, что коммерческий директор либо имеет опыт самостоятельных B2B-продаж, либо опыт работы руководителем отдела продаж, так как нужно проводить переговоры с первыми лицами коммерческих компаний. 

Конкретные KPI по продажам в вакансиях не указываются. Зарплата чаще всего указывается как «оклад + процент».

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

  •  Опыт работы

В Skill2Go отмечают, что в вакансиях без указания зарплаты обычно нет отдельного пункта «опыт работы». «Становится ясно, что на более высокую зарплату рассматриваются кандидаты не только с опытом работы, но и с опытом в конкретной отрасли или домене. Чаще всего ищут сотрудника с опытом от 3 и 5 лет», — сообщил RB.RU CEO Skill2Go Александр Иванов.

  • Аналитические навыки

Работа с финансами подразумевает наличие этих навыков, однако работодатели выделяют их в отдельную категорию. Самые частые примеры того, что требуется от кандидатов: «Анализ работы компании и бюджетов», «анализировать задачи», «анализ и контроль эффективности продаж», «Аналитические и стратегические мышление», «Аналитические и коммуникационные навыки».

  • Стратегия развития

Работодатель ожидает, что коммерческий директор обладает достаточным опытом, чтобы построить стратегию развития бизнеса и иметь видение, ориентируясь на данные компании и применяя аналитические навыки.

  • Стратегическое мышление
Отдельно работодатели выделяют и навык стратегического мышления. 
  • Планирование

После построения стратегии развития нужно декомпозировать задачи и делегировать исполнителям. Речь идет в первую очередь про планирование задач.

  • Владение английским языком

Спрос на этот навык растет в условиях импортозамещения. Работодатели редко выдвигают конкретные требования к уровню знаний английского языка. Чаще встречаются такие формулировки как: «Умение читать и воспринимать информацию на английском языке», «Знание английского языка на уровне, достаточном для ведения деловых переговоров», «Ведение длительных переговоров с зарубежными поставщиками».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 RB CHOICE — 100 перспективных российских стартапов 2023 года
  2. 2 Не только Ekonika: 10 российских брендов обуви
  3. 3 Где искать работу за границей: 50+ популярных сайтов
  4. 4 Подборка: 10 молодых российских брендов парфюма
  5. 5 10 отечественных брендов одежды, о которых вы могли не знать

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ