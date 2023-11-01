Аналитики назвали самые востребованные услуги в сфере digital-дизайна в 2023 году

Спрос на услуги по digital-дизайну в России за девять месяцев 2023 года вырос на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Авито Услуг». Аналитики этого сервиса вместе с Price.ru назвали самые востребованные услуги в этой области для маркетинга, рекламы и рынка e-commerce.

Спрос на услуги по дизайну для интернет-торговли сложился следующим образом: UX-UI дизайн — рост на 9% за год, графический дизайнер — на 27%, графический дизайн — на 14%, редизайн сайта — на 6%, дизайн маркетплейсов — на 22%, веб-дизайнер — на 272%, дизайн чатов — на 59%, создание превью — 37%, Key Visual — на 7%, инфографика — на 34%, видеоинфографика — на 22%.

Из года в год популярны запросы, связанные с брендингом: брендбук — рост на 39%, нейминг — на 14%, брендинг — на 8%, персональный брендинг — на 6%. Также популярны услуги, связанные с продуктом: презентация продукта — рост спроса на 243%, дизайн упаковки — на 38%.

Растет и спрос на услуги по дизайну для веб-сайта и интернет-торговли: дизайн карточек товаров (на 65%), дизайн лендингов (на 55%), инфографика (на 46%).

Также аналитики отмечают популярность направления моушен-дизайна. В 2023 году по сравнению с прошлым годом растет онлайн-спрос на моушн-дизайн (на 18%), анимированный баннер (на 85%), анимацию логотипа (на 64%), стоп-моушен (на 35%).

В 2023 году также наблюдается тренд на повышение интереса к услугам, связанным с оформлением контента и рекламы в соцсетях: на баннер для ВК (+17%), создание видео для YouTube (+10%), создание аватарок (+62%).

Суммарное число предложений услуг дизайнеров на «Авито Услугах» составляет порядка 35 тыс. объявлений по всей стране в категориях «Реклама и полиграфия», «IT, телеком и интернет» и «Искусство». Для исследования также были проанализированы объявления по услугам обучения различному дизайну — почти 5 тыс. объявлений от специалистов в категории «Обучение и курсы».

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