Что можно купить за границей по цене московской однушки: список

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в московских новостройках массового сегмента в мае впервые превысила 10 млн рублей. За прошедшие 12 месяцев цена такого жилья выросла на 24%. Аналитики «Метриум» подготовили обзор зарубежной недвижимости, которую можно приобрести вместо однокомнатной квартиры в столице по текущим ценам.

Шесть стран, где жилье можно купить по цене новой однокомнатной квартиры в Москве (10,1 млн рублей, $137 тысяч или €113 тысяч).

Стамбул (Турция)

100-метровая квартира в новостройке с бассейном

По данным Numbeo, в центре города средняя стоимость квадратного метра составляет 95 тысяч рублей, она варьируется от 67 тысяч до 150 тысяч рублей. На окраине можно найти жилье за 65-83 тысяч рублей за кв.м, что сопоставимо с расценками на жилье в Московской области.

По цене московской однокомнатной квартиры в Стамбуле можно купить квартиру в строящемся жилом комплексе в европейской части турецкой столицы в 10-15 минутах езды от центра в районе Эюп. Это квартира площадью 104 кв.м. с двумя спальнями и двумя ванными комнатами за 10,1 млн рублей. В составе жилого комплекса есть бассейн, сауна, спортзал, подземная и гостевая парковка, кафе и рестораны, детские площадки. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2022 год.

Окленд (Новая Зеландия)

Квартира в центре на берегу залива Уэйтмата

В крупнейшем городе страны Окленде средняя стоимость квадратного метра составляет 628 тысяч рублей за кв.м. в центре и 470 тысяч рублей за кв.м на окраине. Это сравнимо с расценками на новостройки премиум-класса в Москве.

Хотя уровень цен в Окленде высокий, здесь можно найти сравнительно недорогие апартаменты. Новостройки с доступными ценами есть на территории бывших верфей местного порта рядом с центром города. Квартира площадью 51 кв.м. со спальней и ванной комнатной в готовом здании с мебелью и техникой продается за 189 тысяч новозеландских долларов (9,6 млн рублей). В шаговой доступности деловой центр, а также очаги джентрификации с модными ресторанами и магазинами.

Братислава (Словакия)

Меблированная студия рядом с центром

В среднем квадратный метр в центре обойдется в 328 тысяч рублей, что соответствует ценам на московское жилье бизнес-класса, а на окраинах – 236 тысяч рублей (московский комфорт-класс).

В словацкой столице можно приобрести студию площадью 27 кв.м. с ремонтом и мебелью за €109,9 тысяч (9,87 млн рублей). Здание находится в районе Братислава III (Нове-Место), недалеко от исторического центра города и хорошо подходит для сдачи в аренду.

Джакарта (Индонезия)

180-метровый таунхаус с ремонтом

В среднем квадратный метр здесь обойдется в 201 тысячу рублей в центре города и в 99 тысяч рублей – на окраине.

В районе Селатан на окраине Джакарты обладатель бюджета для покупки однокомнатной квартиры в Москве может рассчитывать на таунхаус «под ключ» площадью 180 кв.м. В здании три спальни и ванные комнаты, а также два парковочных места. Таунхаус продается за 2 млрд индонезийских рупий или за 10 млн рублей.

Ларнака (Кипр)

Квартира в 15 минутах от пляжа

В крупнейшем курортном городе острова Ларнаке средняя стоимость квадратного метра в центре составила 137 тысяч рублей, а в окраинных районах жилье можно приобрести в среднем по 93 тысячи рублей за кв.м.

За €113 тысяч (10,1 млн рублей) можно приобрести квартиру в центре города в километре от пляжа. Ее площадь составляет 85 кв.м. и включает две спальни, кухню и санузел.

Рим (Италия)

Квартира с большой террасой в пригороде

В центре за квадратный метр в среднем придется заплатить 601 тысячу рублей, что сопоставимо с уровнем цен на премиальные новостройки Москвы. На окраине есть более бюджетные варианты по 288 тысяч рублей за кв.м., что дороже московского комфорт-класса, но дешевле бизнес-класса.

В доме 2010 года постройки за пределами Grande Raccordo Anulare (Большая кольцевая дорога, аналог МКАД) можно купить двухкомнатную квартиру с одной спальней, ванной комнатой, небольшой кухней и террасой за €114 тысяч (10,3 млн рублей). В жилом комплексе есть консьерж, охрана и круглосуточное видеонаблюдение.

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Фото: Unsplash