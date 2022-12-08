Книжный сервис «ЛитРес» начал работать в Азербайджане

Компания «ЛитРес» вышла на рынок Азербайджана — 8 декабря книжный сервис запустил для местной аудитории сайт Litres.az и мобильные приложения для Android и iOS, сообщает Forbes.
К концу текущего года в онлайн-библиотеке Litres.az будет собрано более 4 тыс. электронных и 1 тыс. аудиокниг — это составляет 90% всего публикуемого контента на азербайджанском языке.
Сервис соберет книги крупнейших локальных издательств. Пользователи также смогут читать и слушать произведения из русскоязычного каталога.
В азербайджанской версии сервиса доступны многие из тех функций, которые есть в российской. Например, возможность оставить закладку, добавить понравившиеся цитаты в собственную коллекцию.
«Мы планируем, что "ЛитРес" станет крупнейшим игроком рынка электронных и аудиокниг в Азербайджане, и видим очень большой потенциал роста: возможная емкость рынка цифровых книг в стране может достигать $2-3 млн в год», — заявил гендиректор «ЛитРес» Сергей Анурьев.
Несколько лет назад «ЛитРес» также запускал сервис в Эстонии и Польше, однако на данный момент в европейских странах он больше не работает.
Фото на обложке: Unsplash
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