«Литрес» сообщила о продаже активов в Прибалтике за «символическую» сумму

ГК «Литрес», в которую входит одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Библиотека», продала контроль (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK), которая занимается оптовой торговлей электронными книгами в странах Балтии.
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на совладельца «Литрес» Олега Новикова. В самой «Литрес» уточнили, что покупателями доли стали локальные акционеры эстонской платформы.
Сумму сделки собеседники издания не раскрыли. Новиктов лишь отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет».Также «Литрес» заморозила бизнес в Польше, так как с компанией приостановили контракты «местные агрегаторы» цифровых книг, в том числе крупный книжный дистрибутор Azymut.
Польша стала первой страной, где «Литрес» начала международную экспансию, запустив в мае 2019 года сайт litres.pl, а также мобильные приложения Czytaj! и Sluchaj! («Читай» и «Слушай»). Сделка по покупке контроля в балтийском агрегаторе EDRK «Литрес» состоялась в ноябре того же года. Ее сумма тогда оценивалась в 300–400 тыс. евро.
Теперь «Литрес» планирует международную экспансию в дружественные страны. В декабре 2022 года сервис появился в Азербайджане, в июле 2023 года — в Узбекистане. В будущем компания может выйти на рынок Казахстана.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Автор крупного тематического канала присоединился к сервису для авторазборщиков «СТОК ПРО»
- 2 «Билайн» стал совладельцем разработчика платформы для хранения и раздачи контента Platformcraft
- 3 Sphere в Лас-Вегасе — концертная и рекламная площадка с самым огромным экраном в мире
- 4 30 инструментов для работы в Instagram* в 2023 году
- 5 Фестиваль креативных индустрий G8 и PR-агентство Rassvet.digital готовят большую дискуссию о медиарынке в сентябре
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2023
31 октября 2023
01 ноября 2023