«Литрес» сообщила о продаже активов в Прибалтике за «символическую» сумму

ГК «Литрес», в которую входит одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Библиотека», продала контроль (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK), которая занимается оптовой торговлей электронными книгами в странах Балтии.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на совладельца «Литрес» Олега Новикова. В самой «Литрес» уточнили, что покупателями доли стали локальные акционеры эстонской платформы.

Сумму сделки собеседники издания не раскрыли. Новиктов лишь отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет».Также «Литрес» заморозила бизнес в Польше, так как с компанией приостановили контракты «местные агрегаторы» цифровых книг, в том числе крупный книжный дистрибутор Azymut.

Польша стала первой страной, где «Литрес» начала международную экспансию, запустив в мае 2019 года сайт litres.pl, а также мобильные приложения Czytaj! и Sluchaj! («Читай» и «Слушай»). Сделка по покупке контроля в балтийском агрегаторе EDRK «Литрес» состоялась в ноябре того же года. Ее сумма тогда оценивалась в 300–400 тыс. евро.

Теперь «Литрес» планирует международную экспансию в дружественные страны. В декабре 2022 года сервис появился в Азербайджане, в июле 2023 года — в Узбекистане. В будущем компания может выйти на рынок Казахстана.

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