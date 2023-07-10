«ЛитРес» вышел на рынок Узбекистана

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» запустил для жителей Узбекистана сайт Litres.uz и мобильное приложение для операционных систем iOS и Android, сообщил RB.RU представитель сервиса.
В каталоге будет представлено 1,5 тыс. наименований на узбекском языке, а также книги на русском и других языках.
К концу текущего года компания рассчитывает нарастить ассортимент сервиса до 4 тыс. электронных и аудиокниг.
В настоящее время у «ЛитРес» заключены контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.
Гендиректор «ЛитРес» Сергей Анурьев прогнозирует, что емкость рынка цифровых книг в стране сможет достичь $4—5 млн в год. На это в первую очередь повлияет большое число издательств, которые представлены на рынке традиционных бумажных книг. В Узбекистане их около 40.
В декабре 2022 года сервис появился в Азербайджане. Несколько лет назад «ЛитРес» также присутствовал на рынках Эстонии и Польши. Сейчас онлайн-библиотека там не работает.
Фото на обложке: Unsplash
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