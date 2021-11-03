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12-15 ноября пройдет чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 12 по 15 ноября 2021 года студенты бесплатного курса «Big Data и Data Science: начни погружение с нуля», организованного «Русской школой программирования», смогут попытать свои силы на чемпионате Live Coding Battle. Присоединиться к мероприятию можно в онлайн- и офлайн-формате.

12-15 ноября пройдет чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle

К участию приглашают:

  • студентов и выпускников вузов;
  • молодых людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • учеников 9-11 классов.

Участникам в течение 48 часов предстоит решить задачи с помощью знаний, полученных на курсе «Big Data и Data Science: начни погружение с нуля». В конце тренеры сделают разбор работ и покажут лучшие решения. Помимо этого пройдут дополнительные лекции действующих специалистов в области машинного обучения для тех, кто будет участвовать очно. 

Участие бесплатное. Подробная информация о чемпионате на сайте

АНО «Русская школа программирования» с 2020 года проводит бесплатный образовательно-просветительский проект «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» при поддержке благотворительного фонда компании «МегаФон» и Фонда президентских грантов. В проекте уже приняли участие более 22 тыс. человек из 220 городов России, а также стран СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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