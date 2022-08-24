«Лаборатория Касперского» попросила уволиться пожелавших покинуть Россию сотрудников — СМИ

Сотрудники «Лаборатории Касперского» рассказали о реакции компании на просьбу о релокации в другую страну после начала спецоперации России на Украине. По данным издания Vice, «Лаборатории Касперского» попросила этих работников покинуть предприятие.

Основатель ЛК Евгений Касперский, по данным источников издания, на собрании компании через несколько дней после начала спецоперации на вопросы о релокации заявил, что «Если капитан останется на корабле, команда тоже должна остаться на корабле, независимо от погоды».

Один из бывших сотрудников «Лаборатории Касперского» заявил Vice, что знает «по крайней мере еще пять человек», которые столкнулись с такой же ситуацией и решили уйти в отставку. Еще один бывший сотрудник также подтвердил эту информацию — компания попросила сотрудников, которые хотели жить и работать в другом месте, уволиться.

Сотрудник, уехавший из России до того, как получил окончательный ответ от компании по поводу своего запроса на переезд, сказал, что отдел кадров заявил: «Или вы возвращаетесь, или увольняетесь». Представитель «Лаборатории Касперского» опроверг эту информацию изданию, уточнив, что в компании существует программа внутреннего переезда, если в выбранном регионе или стране есть подходящая вакансия и сотрудник соответствует ее требованиям.

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Лаборатории Касперского».

«Лаборатории Касперского», согласно информации на ее сайте, работает в 200 странах, к нее 35 офисов в 31 стране. Количество сотрудников превышает 4 тыс.

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