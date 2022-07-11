«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию смартфона для военных

Компания «Лаборатория Касперского» перестала заниматься проектом по созданию смартфона, предназначенного для военных и российских спецслужб. Речь идет о карманном персональном компьютере «Аквариус» (Aquarius NS M11).
«Мы не сотрудничаем с группой "Аквариус"», — сообщил «Ведомостям» руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский. По его словам, разработка и применение операционной сети в «Лаборатории Касперского» сейчас развивается в рамках исследовательского проекта «на профессиональных мобильных устройствах».
В настоящее время приоритетным целевым сегментом для ее возможного применения являются корпоративный и индустриальный сегменты бизнеса, уточнил Ивановский.
Смартфон должен был работать на нескольких операционных системах, сообщалось в пресс-релизе «Аквариуса» о выпуске устройства. В том числе компания представила модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS от «Лаборатории Касперского».
В декабре прошлого года «Аквариус» представил смартфон и на другой отечественной ОС — «Аврора», разработку которой сейчас ведет «Ростелеком», а также версию на ОС Android 9.0.
Фото на обложке: Unsplash
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