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«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию смартфона для военных

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания «Лаборатория Касперского» перестала заниматься проектом по созданию смартфона, предназначенного для военных и российских спецслужб. Речь идет о карманном персональном компьютере «Аквариус» (Aquarius NS M11).

«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию смартфона для военных

«Мы не сотрудничаем с группой "Аквариус"», — сообщил «Ведомостям» руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский. По его словам, разработка и применение операционной сети в «Лаборатории Касперского» сейчас развивается в рамках исследовательского проекта «на профессиональных мобильных устройствах».

В настоящее время приоритетным целевым сегментом для ее возможного применения являются корпоративный и индустриальный сегменты бизнеса, уточнил Ивановский.

Смартфон должен был работать на нескольких операционных системах, сообщалось в пресс-релизе «Аквариуса» о выпуске устройства. В том числе компания представила модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS от «Лаборатории Касперского».

В декабре прошлого года «Аквариус» представил смартфон и на другой отечественной ОС — «Аврора», разработку которой сейчас ведет «Ростелеком», а также версию на ОС Android 9.0.

Фото на обложке: Unsplash

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