«Лаборатория Касперского» разработала бесплатное решение для защиты данных малого бизнеса
«Лаборатория Касперского» разработала специальную бесплатную версию Kaspersky Small Office Security для киберзащиты небольших компаний и предпринимателей. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.
Решение обеспечит безопасность компьютеров на платформе Mac или Windows, смартфонов или планшетов на ОС Android, а также сервера. Кроме того, сотрудники малых организации смогут использовать «Менеджер паролей».
Решение можно установить и использовать бесплатно до 1 сентября 2020 года. Эта мера предпринята компанией в рамках поддержки малого бизнеса.
Для чего нужна Kaspersky Small Office Security:
- позволяет безопасно проводить финансовые операции в интернете;
- создает и хранит устойчивые к взлому пароли;
- блокирует атаки вирусов;
- создает автоматические резервные копии всех файлов.
Для работы с программой не нужен системный администратор. Активировать лицензию можно по ссылке.
Фото: Unsplash
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