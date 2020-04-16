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«Лаборатория Касперского» разработала бесплатное решение для защиты данных малого бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Лаборатория Касперского» разработала специальную бесплатную версию Kaspersky Small Office Security для киберзащиты небольших компаний и предпринимателей. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«Лаборатория Касперского» разработала бесплатное решение для защиты данных малого бизнеса

Решение обеспечит безопасность компьютеров на платформе Mac или Windows, смартфонов или планшетов на ОС Android, а также сервера. Кроме того, сотрудники малых организации смогут использовать «Менеджер паролей».

Решение можно установить и использовать бесплатно до 1 сентября 2020 года. Эта мера предпринята компанией в рамках поддержки малого бизнеса.

Для чего нужна Kaspersky Small Office Security:

  • позволяет безопасно проводить финансовые операции в интернете;
  • создает и хранит устойчивые к взлому пароли;
  • блокирует атаки вирусов;
  • создает автоматические резервные копии всех файлов.

Для работы с программой не нужен системный администратор. Активировать лицензию можно по ссылке.

Фото: Unsplash

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