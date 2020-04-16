«Лаборатория Касперского» разработала бесплатное решение для защиты данных малого бизнеса

«Лаборатория Касперского» разработала специальную бесплатную версию Kaspersky Small Office Security для киберзащиты небольших компаний и предпринимателей. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Решение обеспечит безопасность компьютеров на платформе Mac или Windows, смартфонов или планшетов на ОС Android, а также сервера. Кроме того, сотрудники малых организации смогут использовать «Менеджер паролей».

Решение можно установить и использовать бесплатно до 1 сентября 2020 года. Эта мера предпринята компанией в рамках поддержки малого бизнеса.

Для чего нужна Kaspersky Small Office Security:

позволяет безопасно проводить финансовые операции в интернете;

создает и хранит устойчивые к взлому пароли;

блокирует атаки вирусов;

создает автоматические резервные копии всех файлов.

Для работы с программой не нужен системный администратор. Активировать лицензию можно по ссылке.

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