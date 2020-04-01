«Лаборатория Касперского» объявила о поиске инновационных технологических стартапов с решениями на грани кибербезопасности и игр. Об этом говорится в сообщении компании.

«Лаборатория Касперского» объявила о поиске стартапов с уклоном на игры и кибербезопасность