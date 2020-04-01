«Лаборатория Касперского» объявила о поиске стартапов с уклоном на игры и кибербезопасность
«Лаборатория Касперского» объявила о поиске инновационных технологических стартапов с решениями на грани кибербезопасности и игр. Об этом говорится в сообщении компании.
Центр инноваций Kaspersky Innovation Hub ищет стартапы, разрабатывающие, в частности:
- инструменты для отслеживания поведения игроков
- античит-решения (против жульничества в играх);
- сервисы для поиска игровых партнеров;
- чаты, голосовую связь и сообщества для различных платформ;
- инструменты для поиска и анализа видео с использованием нейронных сетей.
Отобранные стартапы получат бизнес-наставничество, а также доступ к партнерам, клиентам и потенциальным клиентам «Лаборатории Касперского».
Подать заявку можно по ссылке до 31 мая 2020 года.
Текущий отбор — третий в рамках инициативы Open Innovation Program.
«Мы ищем по всему миру интересные стартапы, работающие в сфере кибербезопасности, а также имеющие MVP и первую выручку. Конечная цель – вывести на рынок действительно инновационные продукты и услуги. Кроме того, мы формируем себе deal flow с перспективой сотрудничества на выгодных условиях со стартапами, показавшими хорошие результаты», — рассказал Rusbase руководитель центра инноваций компании Виталий Мзоков.
Фото: Unsplash
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