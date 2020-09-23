Основатели MSQRD запустили «Tinder для друзей» с Натальей Водяновой

Белорусские создатели приложения MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень вместе c моделью Натальей Водяновой и ее бизнес-партнером Тимоном Афинским запустили совместную благотворительную платформу Locals.org. Об этом сообщает Forbes.

В приложении можно собирать соседей по городу на встречи и мероприятия за благотворительные отчисления. Гончар и Невгень уже инвестировали в проект $1 млн, доли в проекте партнеры не раскрывают.

Locals.org будет так называемым «тиндером для друзей». Любой человек может организовать любое мероприятие и позвать на него людей, но, чтобы поучаствовать в нем, люди должны сделать добровольное отчисление на какой-либо благотворительный проект.

Куда пойдут деньги, решает организатор встречи. 80% средств от встреч пойдет на благотворительность, а 20% — на разработку платформы и рост сообщества.

Белорусские предприниматели и Гончар и Невгень известны как создатели мобильного приложения для создания виртуальных масок MSQRD. В 2016 году, спустя всего несколько месяцев после запуска сервиса, проект собрал аудиторию в 10 млн пользователей, возглавил рейтинги самых скачиваемых приложений во многих странах и был приобретен соцсетью Facebook (сумму сделки стороны не раскрывали).

После этого создатели MSQRD перебрались в лондонский офис Facebook, а в 2019 году покинули компанию.