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L'Occitane станет частной компанией

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Французский производитель косметики L'Occitane станет частной компанией. L'Occitane подала заявление на Гонконгскую биржу о выкупе собственных акций.

L'Occitane станет частной компанией

Как передает Reuters со ссылкой на сообщение компании, после сделки акционерная стоимость L'Occitane составит €6 млрд. Планируется выкуп акций по цене 34 гонконгских доллара (€4,07) за бумагу, что на 30,8% выше цены закрытия торгов акциями 5 февраля.

Максимальная стоимость выкупа достигнет 13,9 млрд гонконгских долларов или €1,66 млрд. К марту 2024 года L'Occitane Groupe австрийского миллиардера Рейнольда Гейгера принадлежали 72,39% акций компании.

О планах Гейгера выкупить акции L'Occitane сообщалось еще три недели назад. По данным источников Bloomberg, для выкупа миллиардер собирался привлечь средства инвестиционного фонда Blackstone.

Гейгер добился от акционеров безотзывных обязательств принять предложение. L'Occitane торговалась на бирже с 2010 года.

Фото: cktravels / Shutterstock

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