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Владелец L'Occitane намерен выкупить все ее акции и сделать компанию частной

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владелец L'Occitane Рейнольд Гейгер намерен выкупить все ее акции и сделать компанию частной. В связи с потенциальным выкупом компании торги ее акциями в Гонконге приостановили. Французский бренд L'Occitane основан в 1976 году, в 2010 году компания вышла на биржу.

Владелец L'Occitane намерен выкупить все ее акции и сделать компанию частной

Рейнольд Гейгер планирует выкупить все акции французского производителя косметики L'Occitane и сделать компанию частной. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Гейгер является председателем правления компании и ее крупнейшим акционером. По данным источников агентства, он собирается привлечь для выкупа компании средства инвестиционного фонда Blackstone. Bloomberg отмечает, что Гейгер готовы выкупить акции по цене в 31 гонконгский доллар ($0,12).

В связи с потенциальным выкупом компании, в результате которого она перестанет быть публичной, торги акциями L'Occitane на бирже в Гонконге приостановили. L'Occitane вышла на биржу в 2010 году.

Фото на обложке: sylv1rob1 / Shutterstock

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