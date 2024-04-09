Владелец L'Occitane намерен выкупить все ее акции и сделать компанию частной

Владелец L'Occitane Рейнольд Гейгер намерен выкупить все ее акции и сделать компанию частной. В связи с потенциальным выкупом компании торги ее акциями в Гонконге приостановили. Французский бренд L'Occitane основан в 1976 году, в 2010 году компания вышла на биржу.
Рейнольд Гейгер планирует выкупить все акции французского производителя косметики L'Occitane и сделать компанию частной. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Гейгер является председателем правления компании и ее крупнейшим акционером. По данным источников агентства, он собирается привлечь для выкупа компании средства инвестиционного фонда Blackstone. Bloomberg отмечает, что Гейгер готовы выкупить акции по цене в 31 гонконгский доллар ($0,12).
В связи с потенциальным выкупом компании, в результате которого она перестанет быть публичной, торги акциями L'Occitane на бирже в Гонконге приостановили. L'Occitane вышла на биржу в 2010 году.
Фото на обложке: sylv1rob1 /
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