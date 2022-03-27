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Мантуров: на перестройку логистических направлений в России уйдут три-шесть месяцев

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал, сколько времени займет перестройка логистических цепочек в стране.

Мантуров: на перестройку логистических направлений в России уйдут три-шесть месяцев

По словам политика, на перестройку каналов поставок товаров уйдет не более полугода в зависимости от отраслей и направлений.

«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров.

С конца февраля многие иностранные компании объявили о приостановке или прекращении деятельности, на территории России, а также об остановке поставок и инвестиций. RB регулярно обновляет список таких компаний.

Фото: Unsplash

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