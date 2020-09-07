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Латвийский сервис Lokalise привлек $6 млн от основателя стартапа Miro и других

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Латвийский стартап Lokalise, который позволяет локализовывать приложения, сайты, игры и другие продукты, привлек $6 млн от группы инвесторов. Об этом сообщает TechCrunch.

Латвийский сервис Lokalise привлек $6 млн от основателя стартапа Miro и других

Участниками раунда стали основатель платформы для совместной работы Miro Андрей Хусид, сооснователь Algolia Николя Дессен, сооснователь Intercom Де Трейнор, сооснователь Nested Мэтт Робинсон и другие.

Lokalise основан Петром Антроповым и Ником Устиновым. Устинов также является создателем латвийского портала Inbox lv. Антропов занимал должность финансового директора «Одноклассников» в Латвии и был исполнительным директором онлайн-кинотеатра Megogo.

Lokalise позволяет ускорить перевод контента. Для этого нужно загрузить в сервис файлы, после чего он автоматически предложит перевод каждой фразы на несколько языков. Файлы можно загружать вручную или синхронизировать с GitHub и GitLab.

Пользователи могут редактировать текст в интерфейсе Lokalise, оставлять комментарии и отмечать других людей, ставить задачи и отслеживать их выполнение.

У Lokalise 1,5 тысячи клиентов, включая Revolut, Yelp, Virgin Mobile и Notion. Доход компании за год составляет $4 млн.

Фото: Unsplash

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