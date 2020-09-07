Латвийский сервис Lokalise привлек $6 млн от основателя стартапа Miro и других

Латвийский стартап Lokalise , который позволяет локализовывать приложения, сайты, игры и другие продукты, привлек $6 млн от группы инвесторов. Об этом сообщает TechCrunch.

Участниками раунда стали основатель платформы для совместной работы Miro Андрей Хусид, сооснователь Algolia Николя Дессен, сооснователь Intercom Де Трейнор, сооснователь Nested Мэтт Робинсон и другие.

Lokalise основан Петром Антроповым и Ником Устиновым. Устинов также является создателем латвийского портала Inbox lv. Антропов занимал должность финансового директора «Одноклассников» в Латвии и был исполнительным директором онлайн-кинотеатра Megogo.

Lokalise позволяет ускорить перевод контента. Для этого нужно загрузить в сервис файлы, после чего он автоматически предложит перевод каждой фразы на несколько языков. Файлы можно загружать вручную или синхронизировать с GitHub и GitLab.

Пользователи могут редактировать текст в интерфейсе Lokalise, оставлять комментарии и отмечать других людей, ставить задачи и отслеживать их выполнение.

У Lokalise 1,5 тысячи клиентов, включая Revolut, Yelp, Virgin Mobile и Notion. Доход компании за год составляет $4 млн.

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