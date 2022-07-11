В России появится реестр долгостроев

«Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию», — сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями (цитата по ТАСС).

Глава кабмина сказал, что в реестре «будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к дальнейшей судьбе» подобных объектов. Среди долгосроек, по его словам, много социальных объектов — больниц, поликлиник, детских садов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин уточнил, что новый реестр будет работать по аналогии с реестром проблемных объектов в долевом строительстве. Создание такого реестра поможет закончить 2,5 тыс. долгостроев, которые «находятся в высокой степени готовности».

Сейчас в России есть единый государственный реестр проблемных объектов (ЕГРПО). В него вносят сведения об объектах, застройщик которых более чем на шесть месяцев нарушил сроки завершения строительства или свои обязанности по долевому строительству. В реестре находится 2,14 тыс. объектов.

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