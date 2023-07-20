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Twitter добавит возможность публиковать длинные тексты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Twitter появится возможность публиковать длинные тексты. По словам Илона Маска, это могут быть статьи и даже книги. Команда социальной сети работает над реализацией новой функции.

Twitter добавит возможность публиковать длинные тексты

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск анонсировал появление в ней возможности публиковать длинные тексты. 

По словам Маска, команда Twitter уже работает над внедрением новой функции. Можно будет публиковать «очень длинные статьи с разными медиасредствами», уточнил он.

Публикация длинных постов объемом до 10 тыс. символов доступна только обладателям подписки Twitter Blue. Пользователи без подписки могут публиковать твиты длиной до 280 символов.

Фото на обложке: Unsplash

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