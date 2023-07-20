Twitter добавит возможность публиковать длинные тексты

В Twitter появится возможность публиковать длинные тексты. По словам Илона Маска, это могут быть статьи и даже книги. Команда социальной сети работает над реализацией новой функции.

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск анонсировал появление в ней возможности публиковать длинные тексты.

По словам Маска, команда Twitter уже работает над внедрением новой функции. Можно будет публиковать «очень длинные статьи с разными медиасредствами», уточнил он.

Публикация длинных постов объемом до 10 тыс. символов доступна только обладателям подписки Twitter Blue. Пользователи без подписки могут публиковать твиты длиной до 280 символов.

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