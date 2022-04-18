Треть фрилансеров потеряли до 80% дохода в марте — опрос

Со снижением дохода в марте 2022 года столкнулись 70,4% российских фрилансеров, показал опрос TenChat, в котором приняли участие более 11,6 тыс. самозанятых россиян.
Почти у половины из них (42%) сокращение доходов составило от 20% до 50%, треть (33%) опрошенных потеряли от 50% до 80% дохода, оставшиеся 25% — более 80%.
37% фрилансеров, столкнувшихся со снижением дохода, были вынуждены изменить свои жилищные условия: 21% вернулись в родной город из мегаполиса, а 79% переехали в съемные квартиры с более низкой стоимостью аренды.
Больше всего пострадали фотографы и видеографы (16%), на втором месте — SMM-менеджеры (14%) и на третьем — коучи (8%). В стабильном положении оказались графические и веб-дизайнеры, а также психологи и аналитики.
В разбивке по регионам больше других снижение доходов ощутили в Москве, Санкт-Петербурге и Приволжье. Стабильнее других оказались Сибирский и Южный федеральные округа.
Почти половина (47%) ищут новые проекты через биржи фриланса, 45% прибегают к помощи знакомых, и только 8% не пытаются восстановить прежний уровень заработка.
Фото на обложке: Unsplash
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