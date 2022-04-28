Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн

Платежная система Mastercard оценила убытки, которые понесла после ухода из России. Они составили $34 млн – примерно столько же, сколько у Visa. Частично потерянная сумма компенсирована благодаря скидкам, говорится в отчете компании.

Данные о сумме, которую Mastercard потеряла после ухода с российского рынка, представлены в отчете компании.

Административные затраты, связанные с резервами по «безнадежным» остаткам клиентов, находящихся под санкциями, составили $34 млн, сообщили в Mastercard. Компания отметила, что ей удалось частично – в размере $30 млн – компенсировать убытки за счет проведения специальных акций.

В первом квартале общая чистая прибыль Mastercard выросла до $2,6 млрд, что на 44% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России после начала военной операции на Украине. Visa оценила свои потери из-за этого в $35 млн, Mastercard – в $34 млн.

Фото на обложке: garmoncheg / Shutterstock