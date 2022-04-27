Visa потеряла $35 млн после ухода с российского рынка

Международная платежная система Visa опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала 2022 года. Компания после ухода с российского рынка потеряла $35 млн, на поддержку сотрудников в России и Украине она потратила $25 млн.

Выручка от российского бизнеса за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022 года составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки. Чистая прибыль компании увеличилась на 24% по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года, до $7,6 млрд.

Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России после начала спецоперации на Украине. Российские банки, которые попали под блокирующие санкции, будут лишены возможности выпускать новые карты Visa и Mastercard.

Для оплаты товаров и услуг за рубежом гражданам РФ придется использовать кобейджинговую (совместную) карту российской системы «Мир» и китайской UnionPay, доступной в 180 странах мира. Карту можно оформить, например, в «Россельхозбанке», «Газпромбанке», «Почта Банке», в банке «Солидарность» и др. Полный список вы можете посмотреть здесь.

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