McDonald’s потерял 28% прибыли после ухода с российского рынка

McDonald’s лишился 28% чистой прибыли после прекращения работы в России. Согласно отчету компании за квартал, ей в частности пришлось списать продуктов на сумму $100 млн – они поставлялись на российский и украинский рынки.

Квартальная финансовая отчетность McDonald’s опубликована на сайте компании.

Из документа следует, что прибыль корпорации за первые три месяца текущего года оказалась значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Компания заработала $1,1 млрд против $1,5 млрд в 2021-ом.

McDonald's потратил $27 млн на аренду помещений в России, выплату заработных плат российским сотрудникам и расчеты с поставщиками. Еще около $100 млн пришлось списать в виде продуктов, которые поставлялись на российский и украинские рынки, откуда компания ушла после начала военной операции на Украине.

Несмотря на падение прибыли, выручка McDonald's за квартал выросла на 11,8% до $5,67 млрд. Аналитики прогнозировали ее падение до $5,57. На хороших новостях акции McDonald’s выросли в цене на 1,6%.

В марте стало известно, что на месте закрывшихся ресторанов McDonald’s планирует поставить фудтраки сеть «Теремок».

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