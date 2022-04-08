Российские ТЦ потеряют до 70% выручки при окончательном уходе зарубежных брендов

Российские торговые центры могут потерять 30-70% выручки в случае окончательного ухода большинства зарубежных брендов. Заменить их будет нечем, положение не спасут даже марки из дружественных стран и местные бренды.

Первые опасаются выходить в Россию из-за высокой неопределенности, мощности вторых невелики и на расширение уйдет два-три года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Knight Frank.

С начала спецоперации на Украине 160 междунарожных сетей заявили о приостановке деятельности в России. Больше всего таких игроков — fashion-ритейлеры (21%), продавцы автомобилей (13%) и товаров повседневного спроса (10%).

В торговых центрах Москвы и Петербурга площадью от 60 тыс. кв. м международные ритейлеры, по подсчетам Knight Frank, арендуют 15–25% от общего объема площадей. В торгцентрах других городов-миллионников России западные сети арендуют 15% торговых площадей, в менее крупных городах — до 10%. При этом посещаемость торгцентров из-за закрытий магазинов и завершения волны ажиотажного спроса сокращается.

Торговые центры стали активно искать замену уходящим брендам, делая ставку на компании из Индии, Китая, Турции, Южной Кореи.

Глава Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщила, что девелоперы и владельцы ТЦ скорее ищут поставщиков, так как для новых международных марок сейчас нет возможности выхода на российский рынок из-за проблем с логистикой, серьезный старт предполагает четкие бизнес-планы минимум на три года.

Более реалистичным вариантом, по ее словам, будет масштабирование бизнеса локальных игроков. Однако им потребуется два-три года на увеличение объемов производства. К тому же, нужно будет выстроить другую логистику и отношения с новыми поставщиками, добавила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

В начале марта Союз торговых центров встретился с 80 управляющими торговыми центрами. На совещание они приняли решение подготовиться к пессимистичному сценарию. При самом негативном развитии уровень свободных площадей составит 30–40%. Их придется заполнять новыми партнерами.

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