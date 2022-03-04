ТЦ начали искать замену европейским брендам

Российские торговые центры приступили к поиску новых партнеров на фоне закрытий магазинов европейских брендов. Вместо которые в ТЦ могут появться турецкие и китайские марки.
Союз торговых центров встретилась с 80 управляющими торговыми центрами. На совещание они приняли решение подготовиться к пессимистичному сценарию, сообщили «Известия».
При самом негативном развитии сценария уровень свободных площадей составит 30–40%. Их придется заполнять новыми партнерами. В сязи с чем представители организации отправились в Турцию, у которой в разработке более 200 брендов, что могут заинтересовать жителей России.
Позже специалисты союза могут полететь в Китай. Но оперативно прийти на новый рынок компаниям будет сложно, подчеркнул глава союза Булат Шакиров. Как именно будет происходить процесс замены, сейчас неясно.
С начала «спецоперации на Украине» иностранные бренды стали один за другим приостанавливать свою деятельность в России. О «паузе» уже заявили H&M, Mango и IKEA, но они не сообщили ТЦ, что покинут арендованные помещения, а значит, покинут страну постепенно.
У всех ритейлеров подписаны договоры, у них есть обязательства, которые компании должны исполнять, подчеркнул Булат Шакиров. Поэтому пока сложно понять, как партнеры будут разрывать контракты, если это понадобится.
Фото на обложке: NaiyanaB /
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