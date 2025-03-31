Число азиатских брендов в России выросло более чем вдвое за три года

В России по состоянию на март 2025 года работает 71 азиатский бренд. Это в 2,4 раза больше, чем на начало 2022 года, когда против страны ввели санкции, рассказала «РИА Недвижимость» директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова.

Статистика по странам. По ее словам, за три года около 60% брендов, которые начали работать в России, были азиатскими. Лидером по числу представленных марок стала Турция с долей почти 47%. Доля Китая составила 28%, Южной Кореи — 13%. Также в России есть бренды из Ливана (почти 6%), Казахстана (почти 3%), Узбекистана, Армении и Индии (примерно по 1%).

Почему азиатских брендов стало больше? Уход западных марок из России создал условия для активного прихода азиатских брендов, заявила агентству партнер по торговому направлению управляющей компании BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Она отметила, что в 2025 году на российский рынок могут выйти до 25 новых азиатских брендов, большая часть из которых (78%) — из fashion-сегмента.

Яруллина утверждает, что турецкие компании сделали ставку на одежду, обувь и товары для дома, предлагая в основном продукцию среднего ценового сегмента и выше. Китайские бренды заняли сегменты бытовой техники, электроники, одежды и обуви, а также стали популярны в автопроме, добавила эксперт. Южнокорейские компании предлагают косметику, электронику и одежду премиум-сегмента.

На фоне активизировавшихся переговоров между США и Россией появились сообщения о возможном возвращении на российский рынок зарубежного бизнеса, который покинул страну из-за военной операции на Украине. В марте пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил Русбейс, что западные компании не вернутся, пока против России действуют санкции. В то же время президент поручил правительству разработать процедуру возвращения иностранного бизнеса.

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