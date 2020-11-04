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В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Об этом сообщает региональное отделение поисковой организации «Лиза Алерт» в Краснодарском крае.

В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox

«Пропал Коропов Игорь Валентинович, 31 год (1989 г.р.), город Сочи. 1 ноября 2020 года ушел на прогулку в районе Имеретинского курорта и не вернулся», — говорится в сообщении.

По информации поисковой организации, он был одет в светло-бежевую толстовку с капюшоном, коричневые брюки, белые спортивные туфли.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. 

Игорь Коропов — сооснователь и программный директор онлайн-университета Skillbox. Весной 2020 года Коропов попал в рейтинг самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.

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