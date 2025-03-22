Интернет-провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке

Провайдер домашнего интернета Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке, сообщила компания. Инцидент стал причиной сбоя в работе сервисов Lovit, который продолжается с 21 марта.

Что происходит? Как рассказала пресс-служба Lovit, серверы провайдера подверглись масштабной атаке 21 марта в 12:00 по московскому времени.

«В результате инцидента были затронуты ключевые элементы инфраструктуры, что привело к временным техническим трудностям в работе наших сервисов», — говорится в сообщении.

Когда восстановятся серверы? Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи продолжают жаловаться на работу серверов, оставляя более 1 тыс. обращений в час. До 13:00 по московскому времени фиксировались сетевые сбои на уровне 100%. К 15:15 доля сетевых сбоев снизилась до 5%.

Фото: Downdetector

В Lovit рассказали, что доступ к интернету будет восстановлен до 17:00 22 марта. Кроме того, компания пообещала провести перерасчет каждому клиенту в зависимости от продолжительности перерыва в работе.

Реакция РКН. Пресс-служба Роскомнадзора сообщила ТАСС о том, что массированная DDoS-атака на Lovit продолжается больше суток, специалисты РКН помогают ее отражать.

Согласно РКН, атака началась в 09:58 21 марта. Ее мощность на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость — до 6,33 млн пакетов в секунду. Частичный доступ в интернет начали восстанавливать с 22:00 21 марта.

В 2024 году число DDoS-атак выросло на 319%. Чаще всего атакам подвергаются области финтех, электронная коммерция, а также ИТ и телеком.

В начале этого месяца DDoS-атака, вторая за неделю, стала причиной масштабного сбоя в работе «Билайна». Роскомнадзор фиксировал проблемы со связью в Москве и Подмосковье.

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