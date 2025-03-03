В работе «Билайна» произошел сбой из-за DDoS-атаки

В работе «Билайна» второй раз за неделю произошел масштабный сбой из-за DDoS-атаки. Об этом представитель оператора связи сообщил ТАСС. В Роскомнадзоре сообщили, что зафиксировали проблемы в Москве и области.

«Сегодня ряд систем “Билайна” подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты обнаружили проблему и приняли все необходимые меры для поддержания стабильной работы сервисов», — заявили в компании.

В РКН уточнили, что подведомственный регулятору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал «всплеск обращений абонентов» о проблемах в работе оператора в Москве и Московской области 3 марта с 10:45 мск.

В Роскомнадзоре добавили, что ПАО «Вымпелком» (владеет брендом «Билайн») уже проводит диагностику проблемы и работает над ее устранением.

За последние сутки на проблемы с работой «Билайна» пожаловались более 1 тыс. абонентов. На «Сбой.рф» о неполадках сообщили 423 пользователя, на Downdetector.su — 1,12 тыс. пользователей.

Более массовый сбой в работе «Билайн» произошел 26 февраля. За сутки на сервисе «Сбой.рф» пользователи оставили более 10 тыс. жалоб. В основном клиенты оператора отмечали неполадки в работе домашнего интернета. В компании заявили о DDoS-атаке на ряд систем.

В конце января «ковровой DDoS-атаке» подвергся «Мегафон». По информации источника Forbes в сфере кибербезопасности, ее совершила группировка «политически мотивированных хакеров» (IT-армия Украины). Число сообщений на Downdetector.su о неполадках у «Мегафона» за час превысило 2 тыс.

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