Роскомнадзор: Lovit восстановил доступ к сети

После масштабной DDoS-атаки интернет-провайдет Lovit восстановил доступ к сети, как сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Но скорость передачи данных пока может быть ниже обычной.

«Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в Сети», — цитируют ведомство «Известия».

«В настоящее время большинство сервисов работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты все еще могут испытывать технические трудности с доступом к сайту lovit.ru, мобильному приложению и личному кабинету. Все клиентские платформы доступны только из сети lovit и не доступны из внешней. Также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. Безопасность системы усилена», — написано в официальном Telegram-канале провайдера.

22 марта РКН сообщил, что атака на Lovit началась еще 21 марта. Мощность на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость — до 6,33 млн пакетов в секунду.

Провайдер обещал восстановить связь к вечеру субботы, но фактически на 19:00 жалоб насчитывалось порядка тысячи.

23 марта два всплеска, по данным Downdetector, отмечались в 00:45 и в 10:30 (около 500 жалоб). На настоящий момент ситуация стабильна.

В 2024 году число DDoS-атак на финтех, e-com, IT и телеком-компании выросло на 319%.

20 марта РКН заявил о возможной неработоспособности некоторых российских сервисов из-за использования иностранной серверной инфраструктуры.

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