Российские предприниматели смогут отправлять в Казахстан грузы весом более 100 кг

СДЭК запустил доставку сборных грузов между Россией и Казахстаном. Предприниматели смогут отправлять заказы весом от 100 до 800 кг. Об этом RB.RU рассказал представитель сервиса.

На территории России к услуге подключены 159 городов, в Казахстане – Алматы, Астана, Уральск. Доставка может быть осуществлена как до склада СДЭК, так и до адреса клиента.

LTL-перевозки выгодны тем, что грузовое пространство автомобиля делится между несколькими отправителями. Выбирая такой формат, отправитель платит только за место, которое занимает его груз. Таким образом, стоимость доставки до склада или адреса клиента зависит исключительно от веса и объема груза, отметила руководитель продукта сборные грузы Ольга Лисицына.

На сайте сервиса с помощью калькулятора можно рассчитать стоимость отправки груза. Среди дополнительных услуг — паллетирование, обрешетка, страхование, забор и доставка товара.

В списке запрещенных к отправке — овощи, фрукты, негабаритные грузы, если размер одного места превышает 200х120х150 см, а вес – более 800 кг.

В начале июля СДЭК запустил доставку посылок в удобное время с интервалом от 1 часа. Услуга бесплатная и действует для всех заказов «до двери» — пока только в Москве, но вскоре появится и в Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Новосибирске.

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