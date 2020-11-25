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В рейтинге лучших работодателей России сменилась тройка лидеров

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Forbes представил второй рейтинг лучших работодателей России, он обновился почти на треть. Лидер прошлого года ГМК «Норильский никель» опустился на 14 место.

В рейтинге лучших работодателей России сменилась тройка лидеров

На первом месте — «Яндекс», в прошлом рейтинге IT-корпорация была на четвертой строчке. Алмазодобывающая компания «Алроса» за год поднялась с седьмой на вторую строчку. На третьем месте — «Тинькофф Банк» (в прошлом рейтинге был на 25-м).

При оценке участников рейтинга учитывались условия труда, возможность обучения сотрудников, инвестиции в инфраструктуру, экологическая политика и социальная ответственность. Компании заполняли анкету, также отдельным параметром была оценка экспертов.

В прошлом году преимуществом были высокие зарплаты и расширенные соцпакеты. В этом году Forbes сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику.

Места с четвертого по десятое распределились таким образом:

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  • «СИБУР Холдинг»;
  • «Газпромбанк»;
  • Компания Splat (новичок рейтинга);
  • ВТБ;
  • Сбербанк;
  • МТС;
  • Золотодобывающая компания «Полюс» (в прошлом рейтинге была на втором месте).

Помимо компании Splat в рейтинг лучших работодателей России впервые попали производители продуктов питания и потребительских товаров ПК «Балтика», российские подразделения Mars, Coca-Cola и Procter&Gamble, такие IT-компании, как «Лаборатория Касперского», Naumen, «Ланит», а также металлургические ЧТПЗ, ТМК, UC Rusal.

Фото: 13_Phunkod / Shutterstock

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