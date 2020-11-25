В рейтинге лучших работодателей России сменилась тройка лидеров

Forbes представил второй рейтинг лучших работодателей России, он обновился почти на треть. Лидер прошлого года ГМК «Норильский никель» опустился на 14 место.

На первом месте — «Яндекс», в прошлом рейтинге IT-корпорация была на четвертой строчке. Алмазодобывающая компания «Алроса» за год поднялась с седьмой на вторую строчку. На третьем месте — «Тинькофф Банк» (в прошлом рейтинге был на 25-м).

При оценке участников рейтинга учитывались условия труда, возможность обучения сотрудников, инвестиции в инфраструктуру, экологическая политика и социальная ответственность. Компании заполняли анкету, также отдельным параметром была оценка экспертов.

В прошлом году преимуществом были высокие зарплаты и расширенные соцпакеты. В этом году Forbes сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику.

Места с четвертого по десятое распределились таким образом:

«СИБУР Холдинг»;

«Газпромбанк»;

Компания Splat (новичок рейтинга);

ВТБ;

Сбербанк;

МТС;

Золотодобывающая компания «Полюс» (в прошлом рейтинге была на втором месте).

Помимо компании Splat в рейтинг лучших работодателей России впервые попали производители продуктов питания и потребительских товаров ПК «Балтика», российские подразделения Mars, Coca-Cola и Procter&Gamble, такие IT-компании, как «Лаборатория Касперского», Naumen, «Ланит», а также металлургические ЧТПЗ, ТМК, UC Rusal.

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