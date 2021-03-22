Названы лучшие сервисы по заказу такси

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал мобильные приложений для заказа такси и составил топ приложений для Android и iOS.
Самым популярным в России сервисом эксперты назвали «Яндекс Go», он возглавил рейтинг у пользователей обеих платформ. На втором месте у пассажиров со смартфонами на Android расположилось приложение «Таксовичкоф», у клиентов с iOS — Maxim. В пятерку лидеров обоих рейтингов вошли еще «Ситимобил» и Gett.
Фото: Роскачество
Эксперты также проанализировали свыше 900 комментариев из магазинов приложений, провели глубинные интервью с пользователями приложений и выяснили, что клиенты ценят такие преимущества сервисов:
- легкий и быстрый ввод адреса поездки;
- оплата картой;
- возможность оставить чаевые;
- оценка водителя;
- кнопка безопасности;
- возможность оставить комментарий водителю;
- возможность указать необходимость наличия детского кресла в автомобиле;
- возможность не только написать, но и позвонить в службу поддержки.
Ранее стало известно, что ФАС согласовала сотрудничество агрегаторов такси Gett и «Ситимобил» в экономсегменте.
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Фото на обложке: Vadim Georgiev / Shutterstock
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