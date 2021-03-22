Названы лучшие сервисы по заказу такси

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал мобильные приложений для заказа такси и составил топ приложений для Android и iOS.

Самым популярным в России сервисом эксперты назвали «Яндекс Go», он возглавил рейтинг у пользователей обеих платформ. На втором месте у пассажиров со смартфонами на Android расположилось приложение «Таксовичкоф», у клиентов с iOS — Maxim. В пятерку лидеров обоих рейтингов вошли еще «Ситимобил» и Gett.

Фото: Роскачество

Эксперты также проанализировали свыше 900 комментариев из магазинов приложений, провели глубинные интервью с пользователями приложений и выяснили, что клиенты ценят такие преимущества сервисов:

легкий и быстрый ввод адреса поездки;

оплата картой;

возможность оставить чаевые;

оценка водителя;

кнопка безопасности;

возможность оставить комментарий водителю;

возможность указать необходимость наличия детского кресла в автомобиле;

возможность не только написать, но и позвонить в службу поддержки.

Ранее стало известно, что ФАС согласовала сотрудничество агрегаторов такси Gett и «Ситимобил» в экономсегменте.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Vadim Georgiev / Shutterstock