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Названы лучшие сервисы по заказу такси

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал мобильные приложений для заказа такси и составил топ приложений для Android и iOS.

Названы лучшие сервисы по заказу такси

Самым популярным в России сервисом эксперты назвали «Яндекс Go», он возглавил рейтинг у пользователей обеих платформ. На втором месте у пассажиров со смартфонами на Android расположилось приложение «Таксовичкоф», у клиентов с iOS — Maxim. В пятерку лидеров обоих рейтингов вошли еще «Ситимобил» и Gett. 

Фото: Роскачество

Эксперты также проанализировали свыше 900 комментариев из магазинов приложений, провели глубинные интервью с пользователями приложений и выяснили, что клиенты ценят такие преимущества сервисов:

  • легкий и быстрый ввод адреса поездки;
  • оплата картой;
  • возможность оставить чаевые;
  • оценка водителя;
  • кнопка безопасности;
  • возможность оставить комментарий водителю;
  • возможность указать необходимость наличия детского кресла в автомобиле;
  • возможность не только написать, но и позвонить в службу поддержки.

Ранее стало известно, что ФАС согласовала сотрудничество агрегаторов такси Gett и «Ситимобил» в экономсегменте. 

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Фото на обложке: Vadim Georgiev / Shutterstock

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